Che coppia Carraro-Carboni, bel duello tra Galluccio e Benin: le pagelle di Manara-J.Cusano

Un buon pareggio per ripartire al meglio dopo lo stop. Manara e J.Cusano si dividono la posta in palio nel primo confronto del torneo Regionale Under 14. Nel primo tempo passano in vantaggio i ragazzi di Cassina con il cinismo di Ndiaye, dando prova di forza con Galluccio ma senza mordere per aumentare il punteggio. Nel secondo tempo sale d'intensità la squadra milanese che grazie a Rovelli trova il pareggio. Il risultato non cambia più ma sono buone le indicazioni fornite da ambo le due formazione in vista del prosieguo della stagione. CLICCA PER LA CRONACA La formazione classe 2008...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con