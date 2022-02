Le pagelle: Zmoshu devastante, Tursi alla Mascherano. Bonfadini super nonostante il passivo

Il Collegno Paradiso demolisce il Barcanova per 6-0 e riparte come meglio non si potrebbe: decisivo ancora una volta Zmoshu, autore di una tripletta da attaccante spietato. Vanno in rete anche Di Lorenzo, Di Santo e Ancona, che si conferma difensore col vizio del gol: sono 5 i timbri stagionali. Il Barcanova lotta e non si arrende ma non puo' nulla contro le furie nerazzurre: Bonfadini incassa 6 gol ma è il migliore dei suoi, Beltino si batte tra i difensori ma non è accompagnato a sufficienza. Hikam unica luce tecnica del centrocampo.LE PAGELLE COLLEGNO PARADISO Cornea 7.5 Guida la difesa e partecipa al trionfo collettivo parando gli unici due tiri...