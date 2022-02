Pujanes e Piazzolla talenti d'oro, Fumagalli brilla nel buio

La Vigor Milano ne fa tre alla Speranza Agrate e vola subito in vetta alla classifica del girone B, in attesa delle altre sfide della prima giornata (CLICCA QUI) che si giocheranno tra sabato 11 e domenica 12. Una prestazione a dir poco sontuosa quella dei classe 2008 meneghini, bravi a sbloccarla e a portarsi avanti di due gol nei primi quindici minuti - in gol capitan Piazzolla su rigore e bomber Pujanes di testa - prima del tris in pieno recupero firmato da Cesino. Nel messo la rete di Fumagalli, che rende meno amara la sconfitta per i ragazzi...

