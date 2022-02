Marcatura a uomo su Campisi. La Fotogallery di Accademia Pertusa-Bacigalupo

L'uragano Accademia Pertusa si abbatte sul Bacigalupo nell'anticipo della partita di sabato del Girone E. Lampitelli, Torraco e Timofte calano la cinquina e riprendono il 2022 con tre punti chiave in ottica salvezza. Le acque in casa Bacigalupo sono agitate: Campagna non è più l'allenatore.QUI L'ARTICOLO DELLA PARTITA QUI LE FOTO SINGOLE DELL'ACCADEMIA PERTUSAQUI LE FOTO SINGOLE DEL BACIGALUPO...