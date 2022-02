«Non c'è mai stata serenità». Campagna si dimette

Niente quiete dopo la tempesta. Al Bacigalupo le acque sono ancora agitate dopo la sconfitta di sabato per 5-1 in casa dell’Accademia Pertusa (QUI L’ARTICOLO DELLA PARTITA). A due giorni dal ritorno in campo infatti l’incontro tra il tecnico Antonino Campagna e il Responsabile del Settore Giovanile, Fabrizio Ghirardi, ha portato al cambio di allenatore. Dimissioni di comune accordo sembrerebbe la formula giusta facendo una media tra le dichiarazioni delle due parti in causa.

Il cambio di guida tecnica in seno al gruppo 2008 sicuramente non è una di quelle notizie che genera felicità ed entusiasmo, ma almeno non si è risolta in scontro aperto. Soltanto un filo spesso di amarezza che già si leggeva nelle dichiarazioni post partita di Campagna.

«Non c’erano le condizioni per poter proseguire - spiega il tecnico - Ho parlato con la società e abbiamo optato per questa decisione. Mi hanno chiesto se potessi rimanere in società, magari all’interno di altre categorie, ma non sarebbe servito, perché ci sono problemi strutturali, anche nelle altre categorie. Farò sempre il tifo per questi ragazzi, ma mi spiace non esser riuscito a trasmettere ciò che volevo».

Al fondo della decisione presa da Campagna quindi problematiche che affondano le loro radici all’alba di questa stagione. «Il rimpianto più grosso è che non siano state ascoltate alcune mie sensazioni iniziali. Io ho preso questo gruppo alla terza giornata e già avevo fatto notare le mie sensazioni negative, ma poi mi sono fatto prendere. Era un percorso che non avrei dovuto cominciare. Questi ragazzi hanno bisogno di serenità per lavorare e questa non c’è potuta essere per tutto l’anno».

Dalla società arriva la conferma, nella persona di Fabrizio Ghirardi, di una decisione presa di comune accordo e di una dinamica di gruppo poco serena, anche se legata ai risultati: «Non proprio delle dimissioni, quanto una decisione condivisa. Io difficilmente cambio gli allenatori in corsa, ma era evidente che non sia riuscito a collimare il suo rapporto con la squadra. Lo vedevo in forte difficoltà nelle ultime settimane e i risultati non stavano soddisfando le aspettative di una squadra comunque buona. Non riusciva a trovare il bandolo della matassa e non c’erano altre soluzioni che questa. Soluzione che non mi piace, ma che si è resa necessaria. Il calcio è così. Abbiamo aspettato perché era giusto farlo, ma rischiamo di andare giù. Ne abbiamo parlato serenamente, anche perché è un amico».

La classifica del Girone E di Under 14 aggiornata dopo la prima giornata di ritorno. Il Bacigalupo si trova in 10ª posizione, in piena zona playout e la prossima giornata giocherà contro il Chieri capolista. Accademia Real Torino e Sisport hanno una partita in meno, in quanto la partita programmata per domenica mattina non si è disputata. Trovi la spiegazione a pagina 37 del giornale di questa settimana.

Lunedì sera Campagna ha salutato la squadra prima che venisse affidata al successore, ovvero Filippo Giuffrida. Responsabile della Scuola Calcio e istruttore dei 2009, il tecnico ex San Giorgio Torino preleverà il gruppo con la missione salvezza e l’obiettivo secondario di integrare qualche pezzo dei suoi 2009. «È una categoria abbastanza vicina - spiega Ghirardi - quindi dovrebbe trovarsi a suo agio. In più abbiamo ottime pedine nei 2009 che lui conosce molto bene. In questo periodo sarà fondamentale pescare da sotto, quindi giusto che a guidare il gruppo 2008 ci sia qualcuno che conosca i 2009. Speriamo di fare la cosa giusta».

Fabrizio Ghirardi, responsabile del Settore Giovanile del Bacigalupo.

Giuffrida parte subito a lavorare in vista di quello che è il più classico dei crash test: la sfida di sabato prossimo con il Chieri. Lì il risultato sembra scontato e forse può addirittura risultare liberante, in quanto potrà cercare di inquadrare la squadra libero dall’esito di una partita in cui fare punti sembra proibitivo.