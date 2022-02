Belli non sbaglia un colpo, Il Fossano può sognare in grande

Non arresta la sua corsa il Fossano di Federico Garavagno che batte in esterna per 0-1 il Pinerolo e agguanta la terza vittoria consecutiva. Decisivo il solito Samuele Belli che non perdona in avvio sfruttando il grande assist di Tommaso Dardanello: il bomber del Fossano raggiunge quota 16 gol in campionato e si conferma il miglior marcatore del girone alle spalle dell'irraggiungibile Fabio Giambertone. Con questo successo i blues, approfittando del pareggio tra Pedona e Cuneo, fanno terra bruciata per il terzo posto e sognano di poter raggiungere il Bra al secondo gradino del podio. Il Pinerolo non riesce a uscire dal periodo buio: l'ultima...

