Le pagelle: Belli match winner e sempre più leader, Salerno prova di sostanza

Il Fossano batte il Pinerolo per 0-1 con il gol di Samuele Belli, miglior marcatore della squadra e unica vera alternativa a Giambertone nella classifica generale. I blues sfruttano un'indecisione della difesa avversaria e portano a casa i 3 punti. Con questo successo i ragazzi di Garavagno blindano il terzo posto e strizzano l'occhio alla seconda posizione. Al Pinerolo non basta una gran prova di Jacopo Salerno per dar seguito al pareggio ottenuto settimana scorsa contro il Cuneo. I ragazzi di Berger non trovano più la vittoria: con la Cheraschese l'imperativo è vincere.LE PAGELLE Il Pinerolo di...