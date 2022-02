Le pagelle: Furfaro sul gong, Piccolo paragonato a Edgar Davids, De Angelis glaciale

La vittoria allo scadere fa esultare la Pro. Tante le occasioni che potevano far chiudere il match in favore dei padroni di casa un po' prima del gol vincente. La mossa ultra offensiva di Ferreri è la carta vincente, crea tanta superiorità e fioccano le occasioni nell'area del Borgaro. Bene Amendolaggine in coppia con il rigorista De Angelis. Il numero 9 Ponzo regala una perla alla Van Basten.LE PAGELLE PRO EUREKA I ragazzi allenati da Marco Ferreri Feninno 6.5 Poco impegnato ma in quel poco si fa trovare pronto con una respinta di piede destro in spaccata sulla...