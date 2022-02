Marconi-Piretro, botta e risposta nel derby di Cuneo

Nella settimana del Derby della Mole, va in scena una stracittadina che vale molto per la classifica: il Pedona di Garavagno e il Cuneo Olmo si contendono punti preziosi nella corsa ai playoff del girone D. Gli ospiti sbloccano il risultato dopo soli 14 minuti, grazie un colpo di testa vincente da parte di Jacopo Marconi. Gli azzurri non rimangono a guardare e, al 24', guadagnano un calcio di rigore che Capitan Piretro non fallisce. Nel finale di primo tempo, i biancorossi hanno una grande occasione per tornare in vantaggio, ma un super Cila riesce a respingere un tiro angolato...

