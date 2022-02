Pellecchia sgasa e punge, Covaci tiene a galla i suoi: le pagelle di Bresso-Mariano

Una vittoria sofferta, ma il Bresso riesce a conquistare i suoi primi tre punti "primaverili" grazie al gol di Kyosev che dopo essersi fatto respingere il calcio di rigore da Brizio è lesto e sulla ribattuta riesce a ribadire in porta. Successo di misura per i ragazzi di Savasta, tra le cui fila si sono messi particolarmente in mostra Pellecchia, pungente come un ago palla al piede, e Lombini, autore di una prova di maturità e sacrificio. Il Mariano deve arrendersi ai locali, ma gli ospiti tornano a casa con la consapevolezza di poter contare su un ottimo Scarpino, vera...

