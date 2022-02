Beltino e Calabrese danno spettacolo, pari pirotecnico tra Barcanova e Pozzomaina

Barcanova e Pozzomaina si dividono la posta in palio con uno spettacolare 3-3. Protagonisti assoluti di giornata Andrea Beltino e Luca Calabrese: il primo autore dell'incredibile tripletta che regala un punto ai padroni di casa, il secondo che con i due gol e un assist si dimostra ancora una volta il migliore per distacco della formazione di Rea. Tantissimi gol già nel primo tempo, che si conclude per 2-3: avanti prima il Barcanova, sorpasso Pozzomaina, nuovo pareggio e nuovo sorpasso. Nella ripresa i rossoblù la pareggiano al 19' e nel finale sfiorano di completare quella che sarebbe stata un'incredibile rimonta. Il Barcanova...

