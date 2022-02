Jeon e La Gioia fanno faville: il meglio e il peggio di Alcione-Enotria

Il gol su rigore di La Gioia risponde all'autorete di Copes: finisce 1-1 la sfida rocambolesca, emozionante e che non ci dimenticheremo mai di via Olivieri, che ha visto di fronte l'Alcione e l'Enotria. Da sottolineare le prove di Jeon sponda orange e della coppia D'Addona-La Gioia sponda rossoblù: male invece Villanueva e Grotti, protagonisti di una doppia espulsione al 17' del primo tempo che ha compromesso la loro partita personale e quella delle rispettive squadre. CLICCA PER LA CRONACA Sugli scudi entrambi i portieri - Morazzoni per l'Alcione e Chierico per l'Enotria - mentre non brillano i numeri nove....

