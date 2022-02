La Casatese si conferma, poker servito alla J.Cusano con Centin, Biffi, Spreafico e Deiana

Una prova senza appello, una conferma che lascia intendere quanto la squadra possa veramente fare benissimo in questo campionato: la Casatese con un perentorio 4-0 trionfa contro la J.Cusano, replicando la larga vittoria di sette giorni prima contro la Cambiaghese. Per i padroni di casa, sono scintillanti in particolare i primi venti minuti, dove le occasioni da gol create sono molteplici e arrivano le reti di Centin e Biffi che danno due lunghezze di vantaggio. Di conseguenza, per gli ospiti, bisogna migliorare ha visto i ragazzi di Alessandretti subire senza riuscire a rispondere mai. Seconda parte di match meno sbilanciata...

