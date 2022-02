Dopo il fischio finale, Mattia Savasta ha commentato la gara disputata dal suo Bresso contro il Mariano per il campionato di Under 14 Regionale. Il match è terminato 1-0 proprio per i bressesi, che hanno conquistato così i primi tre punti di questa seconda parte di stagione dopo il pareggio in casa del Carugate con cui avevano aperto il nuovo anno.