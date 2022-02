Botte in tribuna spettacolo in campo

Una partita spettacolare, giocata da due grandi squadre, viene messa in secondo piano da dieci minuti di follia e cioè quando sulla tribuna si scatena il finimondo e alcuni genitori vengono alle mani. Un vero peccato perché le due corazzate del campionato, il Chieri primo in classifica e la Sca Asti, quarta e pronta a rilanciarsi all'inseguimento del gruppo di testa, avevano fino a quel momento offerto un grande calcio. Primo tempo bloccato. Il tecnico padrone di casa Antonio Vallarelli decide di posizionare i sui ragazzi con un 4-4-2 ordinato e compatto in tutte le zone del campo: l'estremo difensore...