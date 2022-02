Gorrini, l'ex che segna ed esulta; Carobbio, il re del centrocampo

Vittoria in rimonta e tre punti per lo Scanzorosciate di Alessandri Grigis, che dopo un primo tempo di sofferenza - e chiuso in svantaggio per il gol su rigore di Ghisleni - ribalta il risultato contro una Virtus Ciserano Bergamo ancora a secco di vittorie in questo girone primaverile. A marchiare l'uno-due giallorosso sono prima Matteo Gorrini, ex di turno, e poi Andrea Ravizza. SCANZOROSCIATE Baggi 7 Sul rigore di Ghisleni battezza l'angolo sbagliato, trema in un paio di costruzioni dalla sua area piccola ma alla fine porta a casa la pagella con un intervento sicuro su Donadoni e poi...