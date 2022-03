Sotto di un gol all'intervallo, vincenti al fischio finale: le foto

Sotto di un gol all'intervallo e vincenti al fischio finale. Lo Scanzorosciate domenica ha superato per 2-1 la Virtus Ciserano Bergamo in quella che era la partita più interessante del Girone C di Under 14 (LA CLASSIFICA). Ospiti in vantaggio su rigore con Riccardo Ghisleni, poi la rimonta firmata dall'ex di turno, Matteo Gorrini, e da Andrea Ravizza, migliore in campo del match. SFOGLIA LA GALLERY PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE! CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO DELLA PARTITA CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAGELLE...