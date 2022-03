Bellotto regala al PDHAE un punto preziosissimo, al Ciriè non basta l'eurogol di Metta

Ciriè e PDHAE si annullano pareggiando 1-1, ma a sorridere sono soprattutto gli ospiti. I ragazzi di Serripierri passano in vantaggio nel primo tempo con il solito eurogol di Michele Metta, migliore per distacco dei suoi, ma non riescono a chiudere i conti sprecando diverse occasioni. Ne approfittano così i valdostani che, in una ripresa dai ritmi decisamente più alti, prima pareggiano con il gol di Thierry Bellotto e poi vanno ripetutamente vicini al gol nel finale che avrebbe decretato una clamorosa rimonta. I ciriacesi salgono a 28 punti in classifica, mentre il PDHAE raggiunge la doppia cifra rilancia le proprie...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con