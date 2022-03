Luca Azzolina la vince con i cambi: Josè Di Santo entra e spacca il match

Manita Paradiso che rimonta il vantaggio iniziale del Mirafiori. Termina 1-5 per i ragazzi di Luca Azzolina, che partono male nel primo tempo, ma nel secondo tempo i cambi fanno la differenza. Per il Paradiso subentrano Di Santo, Comolli e Fantini che cambiano nettamente l'inerzia della partita, ribaltando il primo vantaggio per il Mirafiori siglato da De Stefano su calcio di punizione. Nel primo tempo vige l’equilibrio, ma a sbloccarla è la squadra gialloblù di casa. Al minuto 7, sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra, si incarica alla battuta il terzino sinistro De Stefano che calcia forte...

