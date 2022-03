Mortarini lo fa splendido: 8; Giuliani illumina: 7.5; Calia ingenuo: 5.5

Spettacolo e grandi giocate hanno illuminato il match di Via Cilea tra Accademia Inter e Castellanzese, con la formazione ospite che è riuscita a prevalere per 1-3. I protagonisti principali dei neroverdi sono la coppia d'attacco Mortarini e Comi, insieme al capitano Chiarelli a centrocampo e a Soragna in difesa, autore di una splendida gara. L'Accademia Inter è stata trascinata dalle giocate di Giuliani, soprattutto per il gol spettacolare in rovesciata segnato ad inizio gara e dalle parate di Tommasi che hanno tenuto a galla la squadra. ACCADEMIA INTER Tommasi 7 Il numero uno dei padroni di casa effettua una...

