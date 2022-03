Oliver Braward impressionante, il Toro scatenato mantiene la vetta

Vittoria importante del Torino di Massimo Garella, nello stadio di casa di Via Nitti, contro un Rosta Calcio che getta più volte il cuore oltre l'ostacolo, ma non riesce ad imporsi.Dopo due tempi godibili, giocati ad alti ritmi, è 4-0, in virtù dei gol di Marco Aimone, la doppietta di Oliver Braward e la gioia finale di Adam Tamoud. I granata, in effetti, dominano per lunghi tratti di gara, imponendo ritmi e gioco ai valsusini, ma ci impiegano più di mezz'ora per sbloccare la gara. Al 32', infatti, è Marco Aimone a trovare la via del gol, sorprendendo Davidde Novello...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con