Zica è decisivo: 7.5; Rovelli e Gatti fondamentali sulle fasce: 7

Zica giocatore chiave per la vittoria del Castello Cantù. La sua rete sigilla l'1-0 finale sulla Vis Nova. Canturini più brillanti, nell'arco dell'intera partita, con Rovelli e Gatti ad alimentare sulle fasce la manovra dei padroni di casa. Per i neroverdi, invece, giornata opaca, con Sorda e Suppa a ergersi come elementi trainanti dell'undici di De Luca. CASTELLO CANTÙ Rosa 6.5 Disputa una gara di ottima concentrazione, rispondendo presente nelle poche occasioni (anche se insidiose) in cui è chiamato in causa. Rovelli 7 Primo tempo un po’ farraginoso, poi nella ripresa prende fiducia e diventa un pendolino sulla destra, pressando...

