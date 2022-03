Zica si prende la scena e per il Castello Cantù è festa grande

Successo di misura, quello del Castello Cantù sulla Vis Nova. Un 1-0 firmato Christian Zica, che regala i tre punti - dopo due sconfitte consecutive - ai ragazzi di Della Valle al termine di settanta minuti piuttosto equilibrati. Meglio gli ospiti nella prima frazione di gioco, anche se di vere e proprie occasioni se ne sono avute poche. Vis Nova ordinata, con un buon giro palla non tradotto in situazioni potenzialmente interessanti. Il Castello, invece, con un baricentro molto basso prova a sfruttare le ripartenze. In una partita così, non poteva che essere la trovata del singolo a sbloccarla. Il...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con