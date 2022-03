Le pagelle: Raviola e Saporito sub di lusso, nel Cenisia brillano in pochi

Il Pianezza ottiene i primi punti della stagione contro un arrendevole Cenisia. Decisivi i subentrati Raviola e Saporito, autori di una grande prestazione. Sotto i riflettori anche Pennucci, mai domo e gran lottatore. Per le violette i voti oltre la sufficienza sono pochi: bene Loiodice oltre il gol, e Pellizzari che evita un punteggio più severo. Di seguito le pagelle dell'incontro.LE PAGELLE Il Pianezza di Raffaele Nuzzo PIANEZZA Bosco 7 Sul gol ospite poteva forse fare di meglio, ma nel resto dell'incontro è perfetto sia in uscita che tra i pali. Non soffre l'anno di differenza e anzi...