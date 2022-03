10 punti in 4 partite, Adam Ippolito simbolo della rinascita

Una rinascita che era prevista e che ora è diventata realtà. Il Venaria Under 14 ha ingranato la marcia giusta per compiere quello sprint salvezza che era tanto atteso: 10 punti in 4 partite che ora hanno portato i cervotti all'ottava piazza, a soli 3 punti dal Quincitava a 27 punti, prima delle squadre attualmente salve.

QUI LA CLASSIFICA

Un vero e proprio scatto in avanti coinciso con l'avvicendamento in panchina tra Michael Carella, partito alla volta della Danimarca, e Roberto Mercadante. Dopo la già convincente sconfitta con il Gassino capolista, il Venaria del nuovo tecnico ex Under 17 non ha più perso inanellando un climax ascendente di risultati e prestazioni fino alla vittoria simbolo del momento d'oro: Venaria 3-2 Volpiano.

L'IMPRESA SIMBOLO

Patrick Capobianco, Alessio Di Marco e Adam Ippolito i tre marcatori che con un primo tempo spaziale hanno messo in ghiaccio la partita contro una delle corazzate del girone, ovvero il Volpiano di Davide Vitelli, il Volpiano del tridente Odello-Pirone-Reci, il Volpiano delle 76 reti fatte.

L'esultanza di Patrick Capobianco nella partita d'andata contro il Settimo. La partita finì 3-0 per i cervotti (QUI LA CRONACA DELLA PARTITA), risultato poi ribaltato dal Giudice Sportivo con un 0-3 a tavolino per i viola. Dopo la doppietta in quella partita, Capobianco è tornato a segnare contro il PDHAE 4 giornate fa e contro il Volpiano.

Nella vittoria simbolo, degna di un film o una serie Tv a sé stante, c'è anche un simbolo nuovo. Oltre al nuovo feeling col gol di Patrick Capobianco (quarta rete stagionale) e quello confermato di Alessio Di Marco (ottavo centro), il sigillo inedito è messo a segno da Adam Ippolito.

QUI LE STATISTICHE DEL GIRONE

Difensore centrale cresciuto con Michael Carella nella Scuola Calcio del River 1951, Adam Ippolito segue il tecnico nell'avventura venariese facendo subito parte della difesa a 3 titolare (1179' in totale su 17 presenze) assieme al compagno di mille battaglia Jonas Makuala. La difesa regge bene, anche se i risultati stentino ad arrivare: il Venaria battaglia sempre contro l'avversaria più tosta di tutte, ovvero la sfortuna. Solo 3 le sconfitte due gol di scarto, tutte le altre di misura.

La coppia rodata. Il capitano Jonas Makuala e Adam Ippolito, tandem difensivo che Michael Carella si è portato dalla Scuola Calcio del River 1951. I due sono diventati subito elementi chiave della divesa arancioverde. Con la rete contro il Volpiano, Ippolito raggiunge Makuala a numero di reti fatte.

La ruota però gira e se l'attacco comincia ora a fare le faville necessarie, la mano in più viene data dagli altri reparti: il Jolly Fabio Brignone (qui la sua evoluzione studiata dall'ex tecnico Michael Carella) il più costante, ma ora arriva anche la prima rete stagionale del centrale che si rivela arma in più per portare a casa quei punti tanto attesi nel girone d'andata e ora sembrano arrivare con molta più facilità. Persino contro il super Volpiano dei record.

LE STATISTICHE DI ADAM IPPOLITO