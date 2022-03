Delle Cave e Caputi tolgono le castagne dal fuoco, il Lascaris è inarrestabile: nona vittoria consecutiva

Il Lascaris suona la nona sinfonia: 2-4 al Bsr Grugliasco in una partita ricca di ribaltoni, giocata a ritmi alti da entrambe le formazioni che non si sono risparmiate nemmeno per un minuto a caccia del risultato pieno. Alla fine la spuntano i ragazzi di Luca Meschieri, che prima passano in vantaggio con Gianluca Delle Cave e poi vengono rimontati in pochi minuti dalla coppia Masi-Albericci. Passano 4' e il risultato è un'altra volta capovolto: 2-3, con i gol di Filippo Caputi e ancora Delle Cave. Il primo tempo si chiude con questo punteggio e lascia presagire una seconda frazione altrettanto...

