Favaro stana il Rozzano, un'altra Enotria dopo l'intervallo

I padroni di casa vincono e si consolidano nelle prime posizioni del girone D grazie a quattro gol arrivati tutti nel secondo tempo; ottima prestazione corale di tutti i ragazzi rossoblù, con Maruzzelli e Favaro attori protagonisti, coadiuvati da Cirasella, Luly Tommaselli e La Gioia; per gli ospiti, autori di un ottimo primo tempo, i migliori sono Ioculano e De Rosa, ma i loro sforzi non servono per abbattere la resistenza dell'Enotria. ALTA TENSIONE Pronti via e il canovaccio della partita appare chiaro, con i padroni di casa proiettati in avanti e gli ospiti a difendere; i ragazzi di Baldissin,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con