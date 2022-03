Trenino Mattia Giordano: la seconda fotogallery di Pinerolo-Pedona

Mattia Giordano fa scattare la scintilla e il Pedona divampa in un incendio che rade al suolo il Pinerolo. Da 2-0 a 2-4, i cuneesi di Garavagno vincono lo scontro diretto per superare i biancoblù ed entrare tra le nobili del Girone D Under 14. A segno i gemelli Giordano e Eric Pirotti. QUI LA PRIMA FOTOGALLERYQUI LA CRONACA DELLA PARTITA QUI 'INTERVISTA A GIOELE PIRETRO, CAPITANO DEL PEDONAQUI L'INTERVISTA A NICOLO' GARAVAGNO, TECNICO DEL PEDONA...