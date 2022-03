Masseroni alla Fast & Furious: accelerata importantissima

«Quella con l'Accademia Inter sarà una partita spartiacque. Sarà importante arrivarci con la testa giusta e dirà molto sulle nostre ambizioni». Erano queste le parole di Vittorio Villa al termine della gara con la Castellanzese della sua Masseroni. Il tecnico si era detto fiducioso per il prosieguo del campionato e, anzi, aveva pompato le aspettative proprio perché consapevole dei mezzi tecnici dei suoi ragazzi e del suo lavoro a livello tattico. «Sarà importante fare sei punti tra Accademia Inter e Accademia Varesina: nel caso in cui dovessimo inanellare due vittorie potremmo dire ancora la nostra per il primo posto in classifica». E sembra proprio che la Masseroni si sia rilanciata, soprattutto a livello psicologico, come testimonia appunto la vittoria per 3-0 in casa con l'Accademia Inter.

Lorenzo Ferrario in azione: 3 gol nei Regionali, 9 nella stagione 2021/2022

IN CONTINUO CRESCENDO

Si sapeva, i benefici della vittoria dei bianconeri contro la Castellanzese sarebbero stati più psicologici nell'immediato, anche se va sottolineato ovviamente anche lo scatto in classifica fatto dai ragazzi di Vittorio Villa. Ma il poker calato in casa della seconda in classifica è stato letteralmente benzina per i 2008 di casa Masseroni, che adesso vivono sulla cresta dell'onda, spingono (quasi) letteralmente sull'acceleratore e non hanno intenzione di fermarsi. E quando c'è l'entusiasmo è poi facile che in campo le cose si mettano in discesa, come ha spiegato proprio Villa: «Abbiamo fatto una prestazione importante. Lo dico spesso ai ragazzi, quando si gioca bene il risultato viene quasi sempre di conseguenza. Mi è piaciuto tutto. Abbiamo tenuto un ritmo altissimo, schiacciandoli e facendo il nostro gioco». La gara è stata sbloccata da uno splendido gol di Lorenzo Ferrario su calcio di punizione, a cui poi è seguito l'imperioso stacco di testa di Filippo Balliano sugli sviluppi di un calcio d'angolo e poi la pratica nerazzurra è stata archiviata da Ferrario, che ha firmato la doppietta personale.

Al di là delle situazioni da gol, ciò che ha dato più soddisfazione all'allenatore è stata la prestazione collettiva: «Chiaramente Lorenzo ha rubato l'occhio perché con due reti è stato il mattatore dell'incontro, ma giocatori come lo stesso Balliano [secondo gol nelle ultime due partite, ndr], Lavatelli e Zirilli hanno fatto una partita impressionante». La Masseroni, dunque, continua a crescere e si appresta a chiudere un trittico di partite decisamente impegnative che, al momento, sta gestendo in maniera più che eccellente.

SNODO CENTRALE

Se la partita con l'Accademia Inter serviva a confermare l'entusiasmo dopo la grandissima vittoria con la Castellanzese, adesso l'obiettivo della Masseroni sarà proprio quello di non trasformare questa euforia nella più classica delle "zappe sui piedi". Domenica in via Cristoforo Madruzzo arriva l'Accademia Varesina, reduce da una sconfitta proprio con l'Accademia Inter e, soprattutto, a pari punti con la squadra di Villa. «Sarà l'ostacolo più duro per la nostra risalita, perché è il terzo nell'arco di una settimana molto intensa. Per l'Accademia Varesina servirà un approccio completamente diverso rispetto all'ultima gara con i nerazzurri», ha sottolineato l'allenatore.

Questo perché la Masseroni con l'Accademia Inter aveva già giocato e, dunque, la preparazione del match era stata fatta in un determinato modo. La sfida di domenica, invece, metterà davanti ai 2008 bianconeri una squadra avversaria si può dire inedita, dunque quel che conterà di più sarà proprio il mettere in campo la propria identità e fare affidamento su una tenuta mentale da trasformare in carica. Villa ha così concluso: «L'impegno sarà tosto, perché loro sono una bella squadra, ma noi abbiamo assolutamente tutte le carte in regola per giocarcela e portarcela a casa. Dopodiché vedremo cosa faranno le altre e lì veramente inizieremo a divertirci».