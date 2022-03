La cura Tessarin funziona, Giuliano e Caruso stendono il Mirafiori

La Bruinese bissa il successo della scorsa settimana battendo per 0-2 il Mirafiori di Federico Calò. I biancoblù sembrano avere trovato nuova linfa dall'arrivo in panchina di Fabio Tessarin, guidati da un sensazionale Francesco Caruso, capitano e per distacco il migliore dei suoi. Dopo una partita combattuta e senza grossi sussulti nella prima frazione, gli ospiti alzano il livello nel secondo tempo e portano a casa una vittoria tutto sommato meritata. Decisivi i gol di Daniel Giuliano e proprio di Francesco Caruso. Con questo successo la Bruinese continua la risalita in classifica e si piazza momentaneamente all'ottavo posto scavalcando proprio...

