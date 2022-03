Piovesan scatenato, il Chieri rovina la festa granata

La penultima giornata del girone B dei regionali under 14 B offre uno scontro diretto di quelli che potenzialmente valgono una stagione: ai padroni di casa del Torino basta un punto per aggiudicarsi il titolo con una giornata di anticipo; il Chieri però, seconda in classifica, non vuole rinunciare a crederci fino all'ultimo e per farlo è necessario fare punteggio pieno contro sul campo della capolista. Il Toro pecca di cattiveria e centimetri. La capolista guidata dal tecnico Massimo Garella scende in campo per il big match odierno con un 4-3-1-2 per far emergere la capacità di Mukerjee di giocare...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con