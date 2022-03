Piretro e Giordano guidano la rimonta, alla Saviglianese non basta Cardetti versione Buffon

Il Pedona di Garavagno alimenta le sue ambizioni con un prezioso successo in casa della Saviglianese. Nel primo tempo i cuneesi sono più arrembanti, ma la solidità difensiva dei ragazzi di Guerrini mantiene il punteggio in perfetto equilibrio. A inizio ripresa, i rossoblù partono forte e guadagnano un calcio di rigore trasformato da Daniele Neri. La risposta degli ospiti non tarda ad arrivare: al 20' Piretro ottiene e realizza un tiro dal dischetto parecchio discusso. L'attaccante azzurro si conferma uomo decisivo cinque minuti più tardi, quando pesca in mezzo all'area un Thomas Giordano che non fallisce l'opportunità. Nel finale, il...

