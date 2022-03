Sotto gli occhi della Juve: Tabaku-Cussotto è un poker meraviglia

Chiamateli TabaKussotto! Voce grossa e colpo grosso della Sca Asti che in casa schianta 4-0 la Sisport seconda in classifica. Un risultato e una prestazione che entrano di prepotenza nella storia del Girone E e in quella delle fasi finali, visto che ci accederanno le tre migliori seconde dei 5 gironi. Barbera cala quindi un poker prepotente e senza diritto di replica affidandosi alle sue tre stelle che mandano totalmente in bambola i bianconeri torinesi: tripletta di Ermir Tabaku, momentaneo 2-0 di Riccardo Cussotto e tripletta di assist per Bladis Laforè. Cocktail perfetto, la Sca riapre i giochi. Subito TabaGol...

