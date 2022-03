Ferrario e Balliano da urlo, voto 8; grande prova per Zirilli in difesa, voto 7

Grandi colpi e tante emozioni nella partita tra Masseroni e Accademia Varesina, con i numeri nove protagonisti: per i padroni di casa Lorenzo Ferrario è stato decisivo con la sua doppietta, segnando il gol del definitivo 4-3; grande prestazione e due reti a segno anche per Cristian Lai che però non è bastata ai suoi per evitare la sconfitta. La formazione di Villa è riuscita a prevalere grazie alla doppietta di Filippo Balliano che con due colpi di testa ha pareggiato per due volte il momentaneo svantaggio dei suoi. Buona anche la prova di Luca Zirilli in difesa che, nonostante...

