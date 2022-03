Il classe 2008 che sta trascinando l'Enotria a suon di gol

Chi ben comincia è a metà dell’opera. Un’espressione che indica ciò che di buono vien fatto da qualcuno ma che ricorda – soprattutto – quanto il lavoro non sia ancora finito e che anzi, serve ancora tanta dedizione e impegno per andare avanti con lo stesso entusiasmo con cui si è partiti.

SGREZZARSI

Si tratta di un concetto che si sposa alla perfezione con il cammino fatto fin qui da Alessandro Nourice, attaccante dell’Enotria allenata da Claudio Baldissin. 11 i gol segnati fino ad adesso ma, al di là dei freddi numeri, si parla di un giocatore che sa fare la cosa più importante e meno scontata quando si parla di questo sport: capisce il calcio.

I numeri di Alessandro Nourice fino a questo momento in campionato

Da due anni all’Enotria, dopo un’esperienza al Seguro, Alessandro fa parte del reparto offensivo della squadra rossoblù e sta disputando un ottimo percorso in questa Fase Primaverile dei Campionati Regionali. Con una media di un gol ogni 28 minuti, il giocatore sta riuscendo a sfruttare nel migliore dei modi quelle che sono le sue caratteristiche principali, come spiegato dal direttore sportivo Giovanni Stringhini: «Nourice è sicuramente un attaccante in grado di saper dialogare con la squadra, che partecipa molto con i compagni in mezzo al campo a livello di gioco. Noi ai nostri ragazzi vogliamo insegnare proprio questo, ad essere parte attiva della partita, e anche con lui come con tanti altri ci stiamo riuscendo. La sua caratteristica principale è però l’accelerazione».

Come spiegato dal ds, infatti, Alessandro può contare su uno strappo importante, che gli permette di avere un passo in più rispetto agli avversari e di riuscire dunque a puntarli con una maggiore confidenza. L’Enotria, dunque, si affida a queste qualità, principalmente per il bene del giocatore stesso: «Il nostro compito è quello di lavorare sui singoli e farli coesistere nel migliore dei modi insieme. In questo modo formiamo squadre che sono competitive e i risultati vengono da soli. Per Nourice il discorso non è diverso: ha qualità importanti e noi proviamo a raffinarle, ma è importante che in primis sia lui a lavorarci. Sta facendo bene e deve continuare così». Ed effettivamente il ragazzo dà l’idea di essere estremamente concentrato, come testimonia l’ultimo gol segnato in campionato nel match con il Pozzuolo, in cui Alessandro è partito dalla panchina e in nove minuti è riuscito a lasciare la propria zampata sulla gara.

Alessandro Nourice in compagnia dei suoi compagni Christian Buzzerio e Fabio Lusignani

CHI SARÀ IL PICHICHI?

Come detto, il giocatore è arrivato a quota undici gol in campionato, distribuiti nelle otto presenze messe a referto fino a questo momento. Non solo in cima alla classifica del girone D, Alessandro si contende il titolo di capocannoniere del raggruppamento con Joseph Jeon e Giuseppe Alberto Corsico, rispettivamente attaccanti dell’Alcione e del Franco Scarioni. Chi concluderà con più gol è impossibile prevederlo, ma nel frattempo Nourice – com’è giusto che sia – sembra focalizzato solo a far gol per il bene dell’Enotria.

Lotta apertissima per il duello di capocannoniere del girone D: chi la spunterà?