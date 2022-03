Derby e secondo posto, una cinquina che sa di perfezione

Sembra il titolo di un film, ma la Pro Eureka fa una vera e propria ‘missione sorpasso’ ai danni del Volpiano che si è inceppato contro il Ciriè e vince il sentitissimo derby contro il Settimo ribaltando lo svantaggio iniziale con le reti di Piccolo, Mazzone, Piras e doppietta di Shaker. Grazie a questa vittoria fondamentale la Pro sorpassa il Volpiano, in attesa del grande big match del prossimo weekend in Via Torino per decidere, o quasi, chi sarà la seconda classificata del girone B. Il Settimo invece deve ripartire dal buon primo tempo messo in campo oggi per cercare...

