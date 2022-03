La Cbs colpisce, Larosa punizione esemplare

Tre cose sono certe: la palla è rotonda, la Cbs sforna talenti, non bisogna mai dare il Pertusa per sconfitto. Nella gara tra Pertusa e Cbs, decisiva per allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica, succede di tutto. Alla fine di 70 intensissimi minuti a festeggiare è la Cbs, che la risolve con un gran gol del subentrato Larosa al primo di recupero. Questa volta il Pertusa non riesce nell'impresa, nonostante la sfiori con Macchiarola e Lampitelli che avevano risposto ai vantaggi di Perrone e Socco. Il Pertusa di Manuguerra scende in campo con un super Caradonna tra i pali;...

