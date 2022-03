Metta detta legge: il Volpiano frena anche col Ciriè

Il calcio, dice Massimiliano Allegri, è una cosa semplice. Quando non hai la palla ti difendi. Quando ce l'hai tu, devi fare di tutto per arrivare dall'altra parte. La Virtus Ciriè oggi l'ha fatto, strappando un insperato pareggio in casa del Volpiano. I ragazzi di Seripierri hanno sofferto molto, ma non hanno mai mollato. Il premio è giunto nel finale di gara grazie alla straordinaria doppietta dell'uomo migliore: Michele Metta. Al Volpiano resta l'amaro in bocca. Aver dissipato il vantaggio di questa partita rischia di risultare decisivo. Reci non basta. A cominciare meglio è il Volpiano, che sfrutta la qualità...

