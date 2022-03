Un gol alla Olivier Giroud apre le danze: Piazzolla ancora decisivo

C'è decisamente la zampata di Thomas Piazzolla sulla partita tra Vigor Milano e Folgore Caratese, terminata 3-1 per i padroni di casa. L'attaccante della squadra di casa incide fortemente sul match prima aprendo le danze con un gol da vero e proprio bomber, nel quale sfrutta tutta la sua fisicità e potenza; all'ultimo secondo, invece, chiude i giochi con il gol della sicurezza, facendo valere tutta la sua intelligenza tattica, ma anche una veramente ottima coordinazione. Sono, dunque, tre punti per la Vigor, che così facendo resta agganciata alla zona più alta della classifica, in attesa di recuperare il match...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con