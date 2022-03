La squadra perfetta: poker alla seconda e differenza reti +100, sua maestà il Chisola

Il Chisola continua a infrangere record. 20 vittoria consecutiva, differenza reti +100. I ragazzi di Renato Garrone sono inarrestabili e superano anche il Bra, seconda forza del campionato, 4-0. Adesso mancano solo 4 punti per la certezza matematica delle fasi finali. Per quello che è il big match del girone, Garrone schiera un 4-4-1-1 votato all'attacco che in occorrenza si tramuta in un 4-3-3. Il Bra di Africano invece scende in campo con un 4-2-3-1 di contenimento in fase difensiva per poi tramutarsi in un 4-3-3 in fase di attacco. Inizia la battaglia. Pronti via, le due formazioni sin dai primi secondi...

