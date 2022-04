Dimissioni di Michele Ricco, scelto il traghettatore fino a fine stagione

Esigenze esterne chiamano e Michele Ricco non può fare altro che rassegnare le dimissioni dal Borgaro. Niente screzi, risultati, o problemi sportivi di sorta dietro la decisione del tecnico ex Alpignano di lasciare la truppa dei 2008 a sei giornate dal termine. Soltanto motivi di lavoro che non gli permettevano di continuare a seguire la squadra.

Una squadra che lotta per la salvezza e che nell'arco della stagione ha dimostrato di poterla raggiungere. Quarto posto al girone d'andata e 9 punti raccolti sinora nel girone di ritorno dove ha già però dovuto pagare dazio con squadre ai vertici come Pro Eureka e Gassino. La classifica non permette ancora di dire archiviata la salvezza, ma appunto non c'è di legato ai risultati dietro le dimissioni di Ricco: «Purtroppo il lavoro non può più permettermi di seguire la squadra come si dovrebbe. Mi spiace e mi mancherà terribilmente in questo finale di stagione».

IL CAMMINO

Dopo un SuperOscar in cui Ricco ha subito intuito e guidato lo spirito guerrigliero del suo gruppo, il Borgaro ha subito dimostrato di saperlo mettere in campo anche in campionato. Dopo il ko di Ciriè alla prima, arrivano 7 punti in 3 partite in cui viene battuta la Pro Eureka (ora seconda in classifica) e Leinì e con un buon punto a Quincinetto. La naturale sconfitta col Gassino non raffredda il ferro che scorre nelle vene di Luca Gambino (giocatore con maggior minutaggio con 1327' e maggior numero di gol con 17). Da lì in avanti 3 vittorie consecutive con PDHAE, Rivarolese e Settimo. Forse non corazzate di prima fascia, ma le squadre da battere se si vuole incamerare la salvezza.

Luca Gambino, vero trascinatore del Borgaro 2008. Esterno alto che in questa stagione ha messo a referto 17 gol in 20 presenze (tutte le partite) per un totale di 1327'. Media voto alta con 6.8

Da lì in avanti un po' di altalene di risultati, ma sempre con oscillazioni almeno bisettimanali: ko con Volpiano e Charvensod, vittorie con Venaria, Ivrea e Aygreville e di nuovo sconfitte con Ciriè e Pro Eureka. Il tutto con una naturale avversione al pareggio (soltanto col Quincitava a inizio campionato), sintomo di una squadra umorale e battagliera, capace di sgambettare chiunque.

FINO A FINE STAGIONE

Marco Barile, istruttore nella Scuola Calcio alla sua quinta stagione al Borgaro. Nella foto ai tempi dell'Alpignano. In questa stagione allena gli Esordienti 2010 gialloblù.

Settimo, Charvensod e Ivrea in casa e Volpiano, Venaria e Aygreville fuori. Sono queste le sei sfide che attendono l'erede di Ricco sulla panchina dei 2008.

«Chiaramente per noi è stato un fulmine a ciel sereno - spiega il Responsabile del Settore Giovanile Tiziano Gobbato - Però di fronte a motivi di lavoro e personali non possiamo che accettare le sue esigenze».

Da qui a fine stagione l'incarico va quindi su chi il gruppo lo conosce già, per averlo già allenato nelle passate stagioni: Marco Barile. «Ha già un'ottima squadra nella Scuola Calcio - continua Gobbato - Però conosce già il gruppo per averli avuti in età da Esordienti».