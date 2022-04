Rovelli e Spreafico decidono la classica di Milano Nord

Continua il momento d'oro della J.Cusano che vince anche a Bresso nella classica di Milano Nord e si candida come pretendente ai playoff in questo finale di campionato, sebbene distino ancora cinque lunghezze. I bianconeri hanno vinto al Deledda 2-0 in una partita dai due volti: un primo tempo sonnacchioso e avaro di grandi emozioni da una parte; una seconda frazione di gioco frizzante e giocata in modo pressoché perfetto dagli uomini di Alessandretti. Nella ripresa, infatti, si scatenano Rovelli e Spreafico: il primo, con tutta la sua esplosività, la sblocca; il secondo chiude invece i conti nel finale. Per...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con