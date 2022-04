Tutto riaperto: chi avrà la meglio nel rush finale?

Un gol. Un gol è bastato per rendere sensibilmente più emozionante il rush finale del girone D di Under 14. L'Enotria aveva la possibilità di allungare sull'Accademia Pavese, andando potenzialmente a +4, avendo una partita in più. Il big match tra le due, però, lo ha vinto proprio l'Accademia, che con una partita in meno non solo si è portata in solitaria in cima alla vetta, ma ha rimesso in gioco anche Alcione e Ausonia, entrambe con 26 punti e rispettivamente con 10 e 11 match giocati.

Il rush finale, dunque, sarà assolutamente emozionante, con Alcione e Accademia Pavese che ancora devono incontrarsi nel recupero della prima giornata di campionato. L'Enotria, di contro, ha la gara sulla carta impegnativa con il Sant'Angelo, che dovrà affrontare anche l'Ausonia: la squadra di Copini, dunque, potrebbe vestire in maniera veramente importante i panni dell'ago della bilancia per la rincorsa alla vittoria del campionato.

A MENTE FREDDA

E pensare, come detto in apertura, che tutto questo emozionante finale di stagione è dovuto ad un gol di scarto, quello con cui appunto l'Accademia Pavese ha strappato i tre punti all'Enotria. In particolare, la rete veramente importante è stata quella di Daniele Vitellaro, che ha stappato il match con un tiro da calcio di punizione dalla distanza clamoroso. Lo ha raccontato, nel post-gara, il tecnico Soresini: «Daniele ha fatto un gol fantastico, su punizione. Da lì in poi, dopo aver fatto fatica nel primo tempo, abbiamo preso coraggio e siamo stati bravi a fare il 2-0. Loro poi hanno accorciato con un gol bellissimo, ma siamo riusciti a vincere». Sulla volata finale, l'allenatore non ha voluto nascondersi: «Adesso le cose si fanno molto interessanti e divertenti. Siamo lì e vogliamo restarci. Continueremo a fare tutto quello che sappiamo già: non vogliamo fermarci».

Della volata finale ha parlato anche Cioffi, l'allenatore dell'Ausonia, prossima avversaria proprio dell'Accademia Pavese, dopo la vittoria per 12-0 in casa del Superga: «Il risultato del big match è per me sorprendente. Mi aspettavo un passo in avanti dell'Enotria, invece adesso tutto potrebbe esser riaperto. Ma a questo punto credo che l'Accademia Pavese possa essere favorita alla vittoria finale. Noi siamo vicini, è vero, ma abbiamo un po' di problemi a livello di organico. Abbiamo perso anche Nicolò Fornaro per infortunio e probabilmente mancherà fino a fine stagione, quindi siamo in emergenza. Ci proveremo, certamente, ma so che sarà difficile».

IL RUSH FINALE

ACCADEMIA PAVESE T Ausonia T Alcione C Atletico Sordio T Casalmaiocco C Schuster



ENOTRIA C Crema T Sant'Angelo C Pavia T Franco Scarioni



ALCIONE C Sported Maris C Accademia Pavese T Rozzano C Pozzuolo T Superga