Il gran gol di La Viola non basta: il Rozzano passa con due gol e tanto cinismo

I tre punti se li porta a casa il Rozzano al termine di una partita avvincente e decisamente intensa, giocata ad alti ritmi. Lo Schuster ha tenuto il pallino del gioco per lunghi scampoli di gara, ma sono stati gli ospiti a concretizzare maggiormente le conclusioni nel primo tempo, frazione in cui sono arrivati i gol decisivi di Destro e De Rosa. I padroni di casa hanno provato in tutti i modi a riprendere in mano le redini sfuggite nei primi quarantacinque, ma hanno potuto solo accorciare con La Viola, autore di un gran gol e migliore in campo tra...

