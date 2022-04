Ribaltone in due minuti: Leggio è una sentenza senza appello.

Il Verbania di Davide Corsi riesce a uscire indenne dall’insidiosissima trasferta in casa della Biellese vincendo per 2-1 in rimonta. Su un campo insidiosissimo, i lanieri si portano in vantaggio a dieci minuti dal termine del primo tempo con un'impressionante cavalcata in fascia di Riccardo Formis capitalizzata al meglio da Pietro Bellato, ma devono arrendersi nella ripresa alla grande doppietta di Thomas Leggio, vero mattatore di giornata. I biancocerchiati schivano un pericolo che nel corso dell’incontro si è ingigantito fino a sembrare insormontabile quando, a dieci minuti dal termine, la furia con la maglia numero 9 si è abbattuta sui padroni...

