Rimonta pazzesca! Burlacu e Vitellaro la riprendono: primo posto mantenuto

Prima lo spavento, poi il sollievo. L'Accademia Pavese rimonta due gol all'Ausonia e mantiene la testa della classifica del girone D, conservando anche l'imbattibilità. L'Alcione, però, dista ora solo due punti. Sarà un finale di campionato elettrizzante e tutto da vivere, proprio come il pomeriggio di via Bonfadini. La squadra di Soresini aveva cominciato come peggio non avrebbe potuto: sotto di due gol a fine primo tempo. Ma nella ripresa, alle reti di Nelini e Sorrentino, hanno risposto Burlacu e Vitellaro, regalando un punto d'oro ai biancorossi nella lotta al primo posto. A conti fatti, il pareggio è il risultato...

