Cinismo contro tiki-taka, Castellanzese contro Aldini: equilibrio e vetta invariata

Il match di punta tra Castellanzese e Aldini termina 0-0, con nessuna delle due squadre che riesce a trovare la vittoria. Nel complesso un risultato giusto, con l'Aldini che ha tenuto maggiormente il pallino del gioco, ma con i padroni di casa che si sono resi più pericolosi. Da sottolineare la prova difensiva dei neroverdi, con Caccia e Soragna sugli scudi nella formazione messa in campo da Guglielmi. Nei Falchi è mancato il giusto guizzo per coronare una buona costruzione dal basso, guidata da una grande prova in mezzo al campo di Nova. La squadra di Valtolina mantiene il distacco...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con