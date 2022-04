Un finale da cinema regala un punto a testa nello scontro per la zona playoff

Entrambe a 17 punti, entrambe reduci da due sconfitte: Caronnese-Masseroni termina 0-0 allo stadio comunale di Caronno. Tanta la qualità, altrettante le occasioni per entrambe le contendenti di sbloccare il match. Ma nessuna delle due ha la meglio: è un punto a testa che avvicina entrambe le formazioni ai playoff, con due punti di distacco dal quarto posto occupato dall'Accademia Inveruno (quota 20 punti). STUDIO E QUALITÀ I rossoblù di Benedusi scendono in campo con un 5-3-2, tenendo basso il baricentro per non subire sorprese lì dietro. La coppia De Brasi-Caruso è attenta al centro dell’area, mentre in avanti Airaghi manovra...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con