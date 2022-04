Doppietta in 2 minuti: la rimonta è firmata dal sorrisone di Thomas Leggio

Il cammino è di nuovo quello giusto. Lo dice il risultato, lo dicono i tre punti, lo urla lo spogliatoio del Verbania dopo la vittoria sofferta e in rimonta in casa della Biellese. Dopo il vantaggio degli orsi firmato Bellato, Leggio si mette in testa di volere ribaltare il mondo: gol di potenza e gol di fame. Bum-bum in due minuti. Il Verbania torna a vincere e rimane primo in classifica a pari punti con la Sparta Novara. QUI L'ARTICOLO DELLA PARTITA...