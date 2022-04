«L'abbraccio a Corsi? Perché non segno spesso. Vogliamo vincere tutto»

Dice che non segna spesso, ma molti allenatori pagherebbero per avere un centravanti così generoso e che riesca a totalizzare 15 reti in 1065' distribuiti in 17 presenze. Una media di un gol ogni 71' con una media voto spaventosa di 7.1. Insomma, un attaccante umile, ma prolifico.

Il gigante buono di Davide Corsi, Thomas Leggio, nel sabato pomeriggio di Ronco Biellese è salito in cattedra. Marcato a uomo fatica per un tempo e mezzo, ma quando scocca la scintilla fa divampare un incendio che mette a ferro e fuoco la difesa della Biellese. Da 1-0 per i lanieri a 1-2 per i biancocerchiati.

Vittoria che permette al Verbania di riprendere il cammino verso le fasi finali e ingaggiare un testa a testa con la Sparta Novara che ha tutte le carte in regola per assomigliare al duello Hamilton-Verstappen della scorsa stagione di Formula 1.

